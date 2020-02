Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca partidul sustine un guvern "de specialisti” sau este dispus sa faca parte dintr-un guvern de uniune nationala. Liderul social-democrat considera ca "tot ce se intampla acum in Parlament, in politica, la Cotroceni, la Palatul Victoria nu are nicio treaba cu agenda cetatenilor” si "nu are nimic de a face cu o Romanie normala”, potrivit news.ro.

"In principiu este pentru prima oara cand un presedinte se antepronunta, a spus ca sub nicio forma nu va accepta un premier din partea PSD, lucrul acesta il stiam. (...) Eu consider ca nu trebuie…