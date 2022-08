Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a transmis marti, 30 august, ca partidul sau va lua toate masurile pentru a-i proteja pe romani, dar și companiile care produc in Romania, astfel incat sa faca fata crizei energetice.Liderul social-democrat a spus ca romanii vor plati in aceasta iarna preturi plafonate…

- Romanii se confrunta cu o situație extrem de dificila. Au explodat prețurile la facturi, dar și la alimente și carburanți, iar mulți dintre ei nu iși mai permit sa iși asigure traiul zilnic. In acest sens, Guvernul vine in ajutorul lor. Marius Budai a anunțat ca Executivul va majora tichetele de masa…

- In timp ce de scumpiri nu se ocupa nimeni sa le stopeze temporar prin diverse masuri, executivul arata ca ii pasa de romanii nevoiași și mai pompeaza cate 700 de lei de la 1 iulie la pensii. Este o suma ce va intra in conturile a peste 3 milioane de romani, anunța chiar premierul. In aceasta perioada,…

- Executivul a aprobat joi Ordonanta de Urgenta ce prevede acordarea unui ajutor de 700 lei pentru pensionarii cu venituri sub 2.000 lei/luna, a anuntat ministrul Muncii, Marius Budai. ‘Am adoptat, astazi, Ordonanta de Urgenta care prevede acordarea unui ajutor de 700 de lei pensionarilor din sistemul…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat la inceputul sedintei de Guvern ca in sedinta de azi va fi adoptata o Ordonanta de Urgenta ce prevede acordarea a 700 de lei, in luna iulie, pentru pensionarii cu venituri mici, masura fiind inscrisa in pachetul pachetul „Sprijin pentru Romania”. O alta masura cuprinsa…