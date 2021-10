Stiri pe aceeasi tema

- La aproape o luna dupa ce declara ca nu este deloc ingrijorat de criza politica, președintele Klaus Iohannis va fi nevoit sa cheme partidele parlamentare la consultari pe tema viitorului guvern, dupa ce Executivul Florin Cițu a fost demis marți. Pana atunci, incepe sarabanda negocierilor și a strategiilor…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca, ”pentru noi, important e sa refacem coaliția”, adaugând ca varianta unui guvern tehnocrat nu este fezabila, ci este nevoie de un guvern politic. ”Alegerile anticipate sunt posibile, nu le exclud anul viitor, peste doi ani”, a…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, la Parlament ca este exclus ca social-democratii sa mai voteze un guvern minoritar, asa cum au facut-o când au sustinut guvernul condus de Ludovic Orban. Președintele PSD a precizat ca îsi doreste o întelegere politica "inclusiv…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat marți, dupa ce a fost depusa moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Cițu, ca singura soluție pentru ieșirea din criza sunt alegerile anticipate și instalarea unui guvern tehnocrat pana la organizarea acestora. „Vi se pare normal sa mai continuam…

- Intrebat daca vede posibil si de lunga durata un guvern minoritar care, vrand-nevrand, va avea nevoie de voturile PSD in Parlament, ministrul a raspuns: ”Un guvern PNL-UDMR. Eu nu inteleg de ce se pune problema – voturile PSD sau voturile USR sau…Pana la urma, noi, in 2020, am avut guvern minoritar.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a catalogat participarea presedintelui Klaus Iohannis la congresul PNL de sambata drept „o implicare nepermisa” pentru un șef al statului in viata politica. „Nu am vazut in atributiile presedintelui in Constitutie sa sustii sau sa faci campanie pentru un partid politic”,…

- „Nu PSD a creat aceasta criza politica. Iși dorește sa darame Guvernul Cițu din cauza incompetenței și corupției ale acestui guvern.Știu ca avem un președinte absent, care nu are capacitatea sa recunoasca cand face greșeli si care creeaza asemenea guverne”, a declarat, sambata, Marcel Ciolacu, in emisiunea…

