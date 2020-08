Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca președintele Klaus Iohannis incalca flagrant constituția, iar daca forțele de opoziție nu vor lua in serios suspendarea acestuia, atunci ”Iohannis va juca țonțoroiul pe masa”.Citește și: OFICIAL - Marcel Ciolacu este președinte ales al…

- "(1) Daca functia de Presedinte devine vacanta ori daca Presedintele este suspendat din functie sau daca se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, interimatul se asigura, in ordine, de presedintele Senatului sau de presedintele Camerei Deputatilor. (2) Atributiile prevazute…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor considera ca președintele Klaus Iohannis cauta sa adune suficiente voturi pentru ca Guvernul sa fie dat jos prin moțiune de cenzura. Întrebat, joi, de Mediafax, cum raspunde UDMR anunțului președintelui interimar PSD Marcel Ciolacu de depunere a unei moțiuni de cenzura…

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, ca abordarea președintelui Klaus Iohannis este inadmisibila, iar „disperarea cu care ataca PSD confirma faptul ca guvernul a pierdut controlul in gestionarea pandemiei”. „Este inadmisibila abordarea președintelui Klaus Iohannis, este sub demnitarea…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, duminica seara, ca partidul sau isi doreste alegeri locale pe 27 septembrie, asa cum prevede proiectul legislativ care va fi discutat in Parlament saptamana viitoare, mentionand ca, in cazul in care se va prelungi starea de alerta de la 1 iulie,…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca premierul Ludovic Orban are, de acum inainte, resursa necesara pentru dublarea alocatiilor si marirea pensiilor, dupa ce legea privind impozitarea pensiilor a trecut de Parlament. "PSD a asteptat, timp de sase luni, pe domnul Orban si Guvernul…

- "Clasa politica din Romania se va reforma atunci cand PSD-ul se va reforma‼️ PSD a devenit in ultima vreme un acronim foarte des intalnit in discursurile plictisitoare ale unui presedinte plictisit. #PSD este raul absolut pentru unii, este indiferenta sau inertie politica pentru altii si, pentru…

- Fostul presedinte Traian Basescu a explicat, in direct pe B1 TV, ca seful statului Klaus Iohannis ar putea emite un decret de stare de urgenta, in care sa stipuleze "exact ce vrea sa faca Guvernul in starea de alerta", astfel incat PSD "sa ramana cu votul" din Parlament, "dar fara valoare". "Starea…