- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca nu poate sa instige romanii sa iasa in strada, riscand astfel ca acestia sa se imbolnaveasca, dar a mentionat ca social-democratii iau in considerare o greva parlamentara ca forma de lupta a Opozitiei cu cei de la guvernare. "Eu nu pot sa instig…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat, marți, la Antena 3 ca urmeaza ca parlamentarii formațiunii sa intre in greva. „Urmeaza si greva parlamentara, este tot un instrument. Categoric. Astazi, am vorbit in seara asta cu liderul..Mergem la comisii si opozitia nu mai merge la plen. Sa vedem cum…

- Urmeaza și greva parlamentara, anunța președintele PSD, Marcel Ciolacu. El apreciaza ca Ludovic Orban a facut un abuz pentru ca nu a programat la vot motiunea impotriva ministrului Vlad Voiculescu in...

- Marcel Ciolacu: „ Retrageți masurile aberante, testați pentru normalitate! Renunțați la restricțiile fara logica, precum inchiderea magazinelor la ora 18.00! Aceasta este condiția obligatorie pentru orice dialog cu Guvernul despre preluarea controlului pandemiei. Fiindca noi avem soluții eficiente,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a sustinut, luni, ca premierul Florin Citu vine "cu mana intinsa sa cerseasca ajutor" din partea social-democratilor abia dupa un an de la izbucnirea pandemiei de COVID-19, "cand ii este frica de furia oamenilor", adaugand ca aceasta nu este o propunere serioasa. "Am…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca angajatii Metrorex care au facut greva vineri „erau indreptatiti sa ceara anumite drepturi”, iar guvernantii care i-au numit „teroristi” i-au jignit. „Cand nu-ti convine ceva, cand esti la guvernare nu poti sa-i faci pe toti teroristi (…) Nu poti sa jignesti…

- PSD va cere infiintarea unei comisii parlamentare de ancheta privind “masluirea datelor pandemiei” de catre Guvernul Orban, așa cum a susținut, miercuri, ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu. Intrebat despre acest sacndal, Klaus Iohannis a spus ca Voiculescu a avut “o exprimare nefericita”. Președintele…