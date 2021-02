Marcel Ciolacu (PSD): Cîțu și-a luat palme peste ochi la Bruxelles Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a reactionat, sambata, pe Facebook, la invitatia premierului Florin Citu de a-l suna pentru a discuta despre buget, sustinand ca seful Guvernului „si-a luat palme peste ochi la Bruxelles”. „Citu si-a luat palme peste ochi la Bruxelles si isi varsa frustrarile pe toata lumea in tara. Vrei sa dai telefoane, Citule?! Hai pune mana pe telefon si formeaza: la milioanele de angajati carora le-ai dat 2 lei pe zi la salariul minim; la milioanele de copii pe care i-ai mintit cu nesimtire ca le cresti alocatiile; la milioanele de pensionari de care ti-ai batut joc “electoral”… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

