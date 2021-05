”Ceea ce s-a intamplat astazi in Parlament este evident ca PSD a folosit toate parghiile pentru a se veni in Parlament si nu neaparat pentru clasa politica, cat si pentru romani, sa fie prezentat Planul National de Redresare si Rezilienta. Am si intrebat, in discursul meu atat grupu PNL, cat si grupul USR si UDMR, inclusiv pe domnul Orban, am intrebat, dumneavoastra ati citit acest Plan, exista acest Plan? Fiindca ce a venit premierul sa prezinte era ca vom face, vom drege”, a declarat Marcel Ciolacu la TVR1. Liderul PSD a declarat ca se astepta sa fie prezentata o centralizare, o harta sau…