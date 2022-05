Marcel Ciolacu: PSD a decis să intre la guvernare fiindcă situația țării devenise dramatică PSD a decis sa intre la guvernare fiindca situatia tarii devenise dramatica, a declarat liderul formatiunii, Marcel Ciolacu, joi, la prezentarea bilantului la 6 luni de guvernare in coalitie. „Am construit un plan si ne-am luptat sa-l punem cat mai bine in practica. (…) Venim in fata dumneavoastra si a romanilor sa spunem ce-am facut si de ce ne-am asumat sa intram la guvernare. Ma bucur ca in continuare PSD continua sa fixeze „ora la ceas” si mai nou ma bucur ca am evoluat. Ultima data aveam la usa vrajitoarele, acum avem opozitia. Incepem sa mergem inainte. Am decis sa intram la guvernare acum… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

