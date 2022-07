Stiri pe aceeasi tema

- PSD il susține pe Petre Daea pentru funcția de ministru al Agriculturii Petre Daea. Foto: Arhiva. Conducerea Partidului Social Democrat a dat un vot în unanimitate pentru ca Petre Daea sa revina la Ministerul Agriculturii, a anuntat miercuri, 6 iulie, presedintele…

- In ședința Consiliului Politic National al PSD, Petre Daea a fost votat pentru a reveni in funcția de ministru al Agriculturii. Petre Daea a fost susținut puternic de catre liderul PSD, Marcel Ciolacu, care a spus ca ”Petre Daea a fost cel mai bun ministru al Agriculturii de dupa 1990”. Petre Daea a…

- Consiliul Politic National al Partidului Social Democrat (PSD) a votat in sedinta, pentru nominalizarea lui Petre Daea in functia de ministru al Agriculturii, au precizat pentru AGERPRES surse politice.Pe 28 iunie, plenul Camerei Deputatilor a adoptat proiectul de hotarare pentru ridicarea imunitatii…

- Petre Daea va prelua portofoliul Agriculturii, dupa demisia lui Adrian Chesnoiu. Conducerea PSD a votat, miercuri, in unanimitate, in sedinta Consiliului Politic National, ca Daea sa fie titularul de la Agricultura. PSD s-a reunit, miercuri, de la ora 13.00, in sedinta Consiliului Politic National,…

