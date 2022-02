Marcel Ciolacu: „Prioritatea numărul unu a acestei guvernări este criza în domeniul energiei” „Am avut o intalnire la primul ministru impreuna cu ceilalti presedinti ai coalitiei si secretarii generali ai partidelor, o intalnire convenita pentru a vedea unde am ajuns cu solutiile in ceea ce priveste aceasta criza in energie. Parerea mea si am vazut ca si a domnului Citu si a primului ministru, prioritatea unu a acestei guvernarii este aceasta criza in energie. Guvernul trebuie sa vina cat mai repede cu solutiile cele mai bune. (...) Am avut discutia cu domnul prim-ministru, cred ca pana in sedinta de Guvern, Guvernul va veni cu o propunere pentru luna ianuarie.Eu nu caut vinovati si am… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

