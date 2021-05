Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, a acuzat, miercuri, existenta unei "dezvoltari discrepante" in Romania, subliniind necesitatea alocarii de fonduri pentru investitii in infrastructura din zona Moldovei. El a declarat, intr-o emisiune la Romania TV, ca prioritatea…

- Premierul Florin Citu afirma ca Romania si-a asumat mai multe reforme radicale pentru a obtine finantare din partea Comisiei Europene prin Programul National de Redresare si Rezilienta. Citu vorbeste deja despre plecarea sa de Palatul Victoria, afirmand ca vrea ca reformele sa fie ireversibile, indiferent…

- Iulian Iancu, Ghorghe Piperea și Alfred Bulai au fost invitații emisiunii „Tu ce zici?“ de joi, 13 mai. Iulian Iancu, fostul președinte al Comisiei pentru industrii și servicii a Camerei Deputaților, a explicat pe larg cititorilor cotidianul. ro cum stau lucrurile cu Programul Național de Redresare…

- Autostrada A7 Ploiesti-Pascani, care strabate Moldova de la Nord la Sud și leaga provincia de București, este cel mai avansat proiect major de infrastructura rutiera din regiune, obiectiv prioritar pentru finantarea prin PNRR (Planul National pentru Redresare si Rezilienta).

- "1,5 miliarde pentru paduri este o suma colosala, in niciun caz nu vor fi banii risipiti si in niciun caz nu putem face reforma in fiecare an. Am avut exemple, mai ales la Ministerul Invatamantului, unde am ajuns cu reformele anuale; nu cred in aceste reforme continue. Cred in deciziile fundamentate,…

- Planul National de Redresare si Rezilienta, asa cum a reiesit din dezbaterile din coalitia de guvernare, a fost "un compromis corect", nu din punct de vedere politic, ci din punctul de vedere al politicilor publice, afirma presedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, intr-un interviu acordat AGERPRES.…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca Romania ar trebui sa adopte modelul francez in ceea ce privește Planul Național de Redresare și Reziliența. Acesta trebuie sa fie prezentat in Parlament, a explicat Ciolacu in urma unei intalniri cu ambasadorul Franței in Romania. CITEȘTE ȘI: Slabiciunea…

- Prim-ministrul Florin Citu efectueaza sambata o vizita de lucru in judetul Vrancea, ocazie cu care va participa la o dezbatere organizata de Consiliul Judetean cu reprezentantii structurilor asociative ale unitatilor administrativ-teritoriale privind bugetul pentru acest an. In cadrul dezbaterii vor…