Marcel Ciolacu, prima reacţie după ce Florin Cîţu a fost desemnat premier: Este o glumă şi o sfidare la adresa Parlamentului "Se pare ca in continuare președintele Romaniei și PNL doresc o instabilitate politica și o criza politica prelungita. Este o gluma propunerea președintelui și o sfidare la adresa Parlamentului. Eu ma așteptam ca domnul Cițu sa iasa sa ne spuna cum a imprumutat 10 miliarde de euro in trei luni și jumatate și mai ales pe ce i-a cheltuit. Domnul Cițu, revenim, este cel care e urmarit de spionii ruși, deci efectiv este ridicola desemnarea domnului Cițu. Categoric excludem sa votam. Este ministrul chemat periodic in Parlament și care refuza sa vina sa prezinte cifrele. Nu s-a intamplat in istoria… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

