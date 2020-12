Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a reacționat printr-un mesaj postat pe Facebook la propunerea lui Florin Cițu ca premier din partea PNL și a asigurat ca PSD nu poate vota niciodata „o asemenea rușine de propunere, iar daca USR și UDMR o vor face, atunci vor fi partași la aceasta catastrofa naționala!”.Liderul PSD mai…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a reactionat joi dupa ce presedintele Iohannis s-a intalnit la Cotroceni cu liderii PNL, USR-PLUS si UDMR. „Iohannis este paralel cu Constitutia. Au inceput negocieri inaintea negocierilor, ceea ce este nepermis”, a rabufnit Ciolacu intr-o interventie la Antena 3.

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, a reacționat, miercuri seara, dupa ce liberalii au anunțat ca il susțin pe ministrul Finanțelor, Florin Cițu, in funcția de premier, afirmand ca PSD nu va vota un astfel de...

- Marcel Ciolacu a reacționat, miercuri seara, dupa ce liberalii au anunțat ca il propun pe ministrul Finanțelor, Florin Cițu, pentru funcția de premier. Liderul socia-democrat, afirma ca PSD nu va vota un astfel de guvern.

- Marcel Ciolacu reactioneaza dur la anuntul lui Klaus Iohannis referitor la redeschiderea pietelor inainte de alegeri. Liderul PSD denunta un gest cinic, dupa ce liberalii s-au opus prin toate mijloacele, inclusiv prin contestarea la CCR, legii privind redeschiderea pietelor. "Iohannis mai…

- Marcel Ciolacu a declarat ca „adevaratul virus in Romania se numeste neglijenta, incompetenta, pe scurt PNL, iar singurul vaccin anti-Orban este votul”. Liderul PSD a adaugat ca Executivul liberal trebuie oprit prin vot, la alegerile parlamentare din 6 decembrie.

- "Orban și ai sai folosesc Poliția Romana in scopuri politice", acuza Marcel Ciolacu, dupa ce a fost amendat pentru incalcarea masurilor anti-COVID. Liderul PSD a fost fotografiat stand la masa, in restaurantul unei pensiuni, fara sa respecte distanțarea și in prezența a 10 persoane, deși numarul maxim…