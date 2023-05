Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii le va prezenta celor doi lideri ce a obținut de pe urma negocierilor cu cei din Comisia Europeana pe reforma pensiilor. Presedintele PSD, Marcel Ciolacu si ministrul Marius Budai se intalnesc, luni, de la ora 13.00, la Palatul Victoria cu premierul Nicolae Ciuca. Ministrul Muncii prezinta…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca exista prea puține femei in politica si in administratia publica, cu toate ca sunt peste 9,8 milioane de femei in Romania. ”In Romania sunt 9,803 milioane de femei. Desi reprezinta 51.5% din totalul populatiei, femeile sunt foarte putin reprezentate in autoritatile…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a subliniat ca este timpul pentru ca minimum 30% dintre locurile pe listele de candidați la alegeri și in consiliile de administrație ale intreprinderilor publice, fapt ce ar aduce in atenția publica problemele femeilor.

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a respins ferm varianta comasarii unor alegeri, in 2024 și susține ca nu e constituționala aceasta varianta. Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a respins ferm varianta comasarii unor alegeri, in 2024, dat fiind ca in ultimele saptamani atat reprezentanți ai PNL cat și…

- De cand a revenit la conducerea Ministerului Culturii in cabinetul Ciuca, Lucian Romașcanu afișeaza o atitudine de aroganța și sictir fața de anumiți parlamentari, mai ales cei din opoziție. Pe site-ul Camerei Deputaților sunt postate o mulțime de intrebari și interpelari adresate ministrului Culturii,…

- ”Femeile ne dau puterea”, scrie pe site-ul PSD. Atat de mult incat de ziua femeii, serbata pe 10 martie, la Campia Turzii, amfitrionii vor fi doar barbații. „Promovarea muncii decente, accesului la drepturi pentru comunitațile marginalizate sunt reforme care se datoreaza implicarii femeilor din politica!”…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca este de acord cu premierul Nicolae Ciuca referitor la data rotatiei premierilor si ca 25 mai, ziua Inaltarii si Ziua Eroilor, trebuie respectata la adevarata sa valoare. „In acest moment, in interiorul PSD exista o decizie ca eu sa fiu desemnat pentru…

