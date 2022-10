Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a transmis un mesaj de Ziua Internationala a Varstnicilor prin care mentioneaza ca "prezenta PSD la guvernare reprezinta o garantie ca seniorii Romaniei nu vor fi uitatildquo;. "Varstnicii reprezinta o valoare a societatii care poate contribui semnificativ la procesul…

- Premierul Nicolae Ciuca și președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, au avut luni, o intrevedere cu președintele Parlamentului Estoniei, Juri Ratas, in contextul participarii, la Tokyo, la funeraliile de stat organizate in memoria fostul prim-mini

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți, 20 septembrie, ca in Romania ar putea exista un program „Rabla pentru becuri”, care sa ajute oamenii sa reduca din consumul de energie.Ciolacu a precizat, intr-o declarație de presa la Parlament, ca in Romania exista deja programul Rabla la electrocasnice,…

- Biroul Permanent al Camerei Deputaților a aprobat miercuri un memorandum intern pentru participarea președintelui Camerei, Marcel Ciolacu, la funeraliile de stat organizate in onoarea fostului prim-ministru nipon, Shinzo Abe.

- Marcel Ciolacu a declarat luni ca, dupa ce a trait in perioada comunismului, nu va cere romanilor, ca parlamentar, sa stinga becurile. Liderul PSD a mai spus și ca Romania nu se va confrunta cu lipsa energiei electrice: „Povestile ca ramane Romania fara energie sunt pentru adormit copiii, nu va ramane…

- Presedintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a fost singurul parlamentar care s-a abtinut miercuri, 7 septembrie, de la votul moțiunii simple contra ministrului PNL al Energiei. Intrebat de jurnaliști cum vede semnalul dat de liderul PSD, premierul Nicolae Ciuca a raspuns ca este posibil…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, presedinte al Camerei Deputatilor, a transmis sambata un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Independentei Republicii Moldova, in care spune ca este un moment de reafirmare a sprijinului Romaniei pentru un parcurs rapid s

- Un sondaj AVANGARDE, realizat in luna iulie 2022, arata topul partidelor si politicienilor in care romanii au cea mai mare incredere. Sondajul AVANGARDE a fost realizat in perioada 22-31 iulie 2022, prin metoda CATI, pe un numar de 902 subiecti, populatie adulta de 18 ani si peste. Sondajul are o eroare…