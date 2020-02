Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, duminica seara, ca votul de investire a guvernului Orban II este "o mascarada" si a reiterat ca este exclus ca social-democratii sa voteze un guvern minoritar PNL, el afirmand si ca politicienii nu mai au timp "sa se joace", avand in vedere…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca este o mascarada ca un partid sa propuna un premier si sa decida sa nu il voteze, dar „mascarada ar fi si mai mare daca CCR spune ca nu trebuia desemnat tot Orban”. El spune ca este „exclus sa stam cu guvern interimar pana in noiembrie”. „Romanii…

- "Daca nu era aceasta presiune cu virusul, politicienii poate ar fi avut timp sa se joace. Lucrurile s-au schimbat dramatic. E exclus sa stam pana in noiembrie cu guvern interimar. Parca mi-e si rusine, iata, avem o agenda paralela parca, romanii sunt speriati si noi, politicienii, continuam sa avem…

- Social-democratii vor boicota luni sedinta de plen in care va fi supus votului cabinetul Orban II. Decizia a fost luata in sedinta Comitetului Executiv National al PSD. Social-democratii vor respinge totodata in Camera Deputatilor in integralitate ordonanta de urgenta a guvernului privind alegerile…

- Președintele interimar al Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a reacționat, joi, dupa anunțul Guvernului privind angajarea raspunderii pe alegerea primarilor in doua tururi de scrutin. Ciolacu a anunțat ca PSD, impreuna cu Uniunea Democrata a Maghiarilor din Romania, va depune moțiune de cenzura.…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a indemnat, duminica, la Calarasi, sa fie deschise usile partidului pentru cei care ”au avut un istoric” si a spus ca cei mai valorosi sunt cei care se alatura formatiunii politice atunci cand aceasta se afla in opozitie.”Incercati sa deschideti…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, s-a pronuntat marti pentru mentinerea lui Raed Arafat in functia de sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta, considerand o eventuala demitere a sa "o mare greseala". "Este una dintre cele mai mari greseli pe care actualul Guvern ar putea sa le…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminica seara, la Antena 3, ca este „foarte grav” faptul ca Guvernul ia in calcul sa vanda societațile cu capital de stat și ca acest lucru ar putea sa determine PSD sa depuna o moțiune de cenzura. Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat,…