- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți, la Prima TV, ca președintele Klaus Iohannis ar trebui suspendat din funcție. Este pentru prima oara cand liderul social-democrat iși exprima aceasta opțiune. In repetate randuri, in ultimii doi ani, liderul PSD a spus ca suspendarea șefului statului…

- UPDATE – Partidul Social Democrat a transmis presedintelui Klaus Iohannis, luni, la consultarile de la Cotroceni, ca fara o majoritate consistenta in Parlament ‘nu se poate vorbi de un guvern minoritar’, a afirmat liderul partidului, Marcel Ciolacu. ‘Am fost astazi la Cotroceni si am transmis presedintelui…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca i-a transmis președintelui Klaus Iohannis faptul ca social-democrații nu vor susține un guvern minoritar, iar daca nu se va identifica o majoritate solida, atunci se va ajunge la alegeri anticipate. ”Președintele Klaus Iohannis este autorul moral…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a explicat, in direct, la Europa FM, cum s-ar ajunge la alegeri anticipate – singura soluție potrivita, in viziunea liderului PSD. PSD susține varianta unui guvern de specialiști pentru urmatoarele luni și convocarea de alegeri anticipate in luna martie a anului viitor,…

- Liderul PSD nu a dat șanse demersului AUR, partid care are 10% in Parlament. ”Le urez succes! (celor de la AUR - n.red). Parerea mea este ca un partid cu 10% nu poate sa suspende un președinte. Daca se creeaza o majoritate, cu Dan Barna, Dacian Cioloș și Ludovic Orban, care sa doreasca suspendarea……

- Deputatul PNL Ionel Danca spune ca premierul Florin Catu a ales un mod „urat” sa intre la „varf” in politca. Reactia deputatului vine in contextul in care CCR a decis sa dezbata sesizarea facuta de Guvern privind motiunea de cenzura pe 28 septembrie. „Sa fii salvat in functie de mana cu Valer Dorneanu…

- Prin ordinul Procurorului General din 12 august 2021, a fost decis ca lui Viorel Morari, fostul șef al Procuraturii Anticorupție sa-i fie sistata suspendarea din funcție, și de asemenea, sa-i fie incetate raporturile de serviciu. Decizia survine ca urmare a neexprimarii de catre acesta a…