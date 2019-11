Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, in noaptea de marti spre miercuri, ca este nevoie de o resetare a partidului, "dar nu a picat niciun cap" in cadrul CExN, iar fostul lider al social-democratilor, Viorica Dancila, a fost numita presedinte al organizatiei de femei. "Cu totii ne-am asumat multiplele greseli pe care le-am facut si am ajuns la concluzia ca trebuie o resetare a partidului si nu facut un macel sau, cum se astepta ca pana acum, sa pice capete. De fapt si de drept, nu a picat niciun cap azi si, iar o premiera in PSD, fostul lider se regaseste in echipa partidului…