Marcel Ciolacu: "Presa trebuie să funcţioneze liber. Nu am văzut…

Presedintele PSD a atras atentia asupra presiunilor pe care ministerul de Interne le-ar face asupra institutiilor de presa care scot la lumina nereguli din sistemul de sanatate.

"Nu vreau sa intru pe speta, dar am sesizat sa nu se creeze un astfel de precedent. Presa trebuie sa functioneze liber, indiferent ca e de mine sau de altii, de bine sau de rau.

Nu am vazut ca presa sa creeze vreo mare panica. In schimb exista presa de investigatie, din care am aflat de achizitii frauduloase, de cazul Gerota.

Presa este foarte necesara in aceasta perioada, Romania nu e sat fara…