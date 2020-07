Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, anunta ca social-democratii nu vor vota in Parlament proiectul de lege conceput de Guvern, in vederea reintrarii in legalitate a masurilor de carantina si izolare. Ciolacu anunta ca apeleaza la societatea civila pentru a "repara haosul PNL"."Guvernul…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca liberalii au schimbat managerii de spitale pentru a putea face achizitii directe de la Unifarm, iar Consiliile Judetene plateau facturile cu preturi mult prea mari, liberalii organizand astfel "un lant bine definit". "Toata…

- ”Toata lumea credea ca Unifarm cumpara si distribuie la spitale sau familiilor vulnerabile. Dimpotriva, ei cumparau la niste preturi, dupa cum se vede, astronomice, apoi trimiteau facturile sa le plateasca Consiliile Judetene. 90% din presedintii de Consilii Judetene au refuzat sa cumpere masti si…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, susține, in urma discuțiilor de la Parlament privind instituirea starii de alerta, ca social-democrații NU vor stare de alerta pe intreg teritoriul țarii, ci doar acolo unde sunt focare COVID 19. Liderul PSD mai spune ca purtarea maștii și distanțarea…

- Secretarul de stat in Ministerul de Interne, Raed Arafat, a venit astazi, la Parlament, unde s-a intalnit cu președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, pentru a-i prezenta argumentele științifice care ar justifica prelungirea starii de alerta. RRA transmite ca la discuții au participat și liderul…

- Liderul deputatilor PNL, Florin Roman, le-a amintit, luni, social-democratilor, ca, in momentul in care Sorin Grindeanu sau Mihai Tudose au fost surprinsi "la fumat" in Parlament sau la Guvern, liberalii nu au facut "din tantar, armasar" si nu au cerut demisii. Deputatul PNL a reactionat dupa ce liderul…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat marti ca Marcel Ciolacu nu a vrut sa-i sustina proiectul de lege privind anularea amenzilor. Ciolacu anuntase insa in urma cu o saptamana ca si PSD vrea sa anuleze amenzile. „Ieri l-am intrebat pe presedintele PSD daca doreste sa sustina amnistia…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, intreaba Guvernul, vineri, intr-o postare pe Facebook, ce a facut cu banii, acuzand ca s-au cheltuit 12 milioane de lei, ”inainte ca Guvernul sa fi dat macar un singur 1 leu pentru stimularea economiei si pentru protejarea populatiei vulnerabile in contextul pandemiei…