Marcel Ciolacu: "PNL face reformă. Îngroapă România!" "Shhht...liniște! PNL face reforma! Scurta recapitulare:

- reforma in Munca incepe prin desființarea salariului minim pentru cei cu studii superioare. Legea salarizarii ar putea sa nu se mai aplice la anul. Adica toate salariile sa fie inghețate. Urmeaza pensiile probabil. Habarnistul de la Finanțe ne spune sa stam liniștiți și sa strangem cureaua!

- reforma in Sanatate incepe prin a da afara managerul Spitalului Județean Timișoara. Un om competent și foarte apreciat. Personalul medical face greva. In rest, nimic!

- reforma in Justiție incepe prin a spune ca recursul compensatoriu… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

