- Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Marcel Ciolacu, a declarat, luni, ca pensiile vor creste de la 1 ianuarie, intr-o singura transa, cu cel putin 10%, informeaza Agerpres. „Noi avem doua legi. Avem o lege care ne spune ca trebuie sa indexam pensiile, dar nu cu indicele de inflatie din anul…

- „Nu, nu am spus acest lucru. Noi avem doua legi. Avem una care ne spune ca trebuie sa indexam pensiile, dar cu nu indicele de inflatie a anului in curs, pentru ca nu se poate legal. Noi avem 5,2 o inflatie medie pe anul trecut. Si mai avem o lege cu marirea pensiilor cu 40%. In acest moment, daca marim…

- „E o emisiune - „Copiii spun lucruri trasnite. Dl Cițu incepe sa se inscrie pentru selecție la aceasta emisiune. Dnii Cițu și Orban au dus datoria publica la 50% din PIB, nu au marit in doi ani un procent la pensii, cred ca trebuie sa te uiți bine in oglinda inainte sa faci declarații cand tu nu ai…

- Fostul premier Florin Cițu susține ca pensiile ar putea fi majorate cu 25% in 2023. El susține ca PNRR a fost negociat bine, in interesul romanilor, iar PSD ii minte pe romani cum respira. Fostull lider PNL Florin Citu scrie, luni, pe Facebook ca in Planul National de Redresare si Rezilienta ( PNRR…

- Irigațiile vor fi introduse in propunerea de revizuire a Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR) care va fi negociata cu Comisia Europeana. Astfel, Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a demarat o serie de discuții inclusiv cu reprezentanții Ministerului Investițiilor și Proiectelor…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, a vorbit despre jaloanele din Programul Național de Redresare și Reziliența (PNNR) care vizeaza pensiile, precizand ca se impune o regandire a acestora. „Avem doua jaloane pe ceea ce inseamna pensiile și sistemul de pensii. Un prim jalon, care este la sfarșitul…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, afirma ca i-a cerut unui oficial al Comisiei Europene sa isi ia familia si sa traiasca in Romania, timp de o luna, cu 200 de euro, cat e pensia minima, sau cu 300 de euro, cat reprezinta salariul minim in Romania. Budai subliniaza ca nu renunta la ideea sa privind…