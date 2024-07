Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a explicat, in cadrul evenimentului ”Parteneriatul pentru Cooperare Transatlantica in Energie si Clima”, faptul ca Romania face investiții fara precedent in zona energetica. Ciolacu a vorbit despre proiectele Neptun Deep, Coridorul Vertical sau reactoarele nucleare modulare…

- In urma valului prelungit de canicula, sistemul energetic se confrunta cu suprasolicitare, ducand la apariția penei de curent și la creșterea facturilor la energie. Daniela Daraban, președintele Federației Asociațiilor Companiilor de Utilitați din Energie (ACUE), prezenta la comandamentul de energie…

- Partidul Social Democrat (PSD) va gazdui sambata, 6 iulie, la Palatul Parlamentului, reuniunea Internaționalei Socialiste – secțiunea Europa. Acest eveniment de anvergura va aduce la București lideri social-democrați din intreaga Europa, printre care și premierul Spaniei, Pedro Sanchez, conform lui…

- Marcel Ciolacu este alaturi Romania la Euro 2024. Premierul este unul dintre cei mai puternici susținatori ai echipei naționale și este prezent, trup și suflet, in tribuna. Participa și azi la meciul cu Slovacia și a plecat chiar in aceasta dimineața spre teren. Marcel Ciolacu susține Romania la Frankfurt…

- Presedintele Italiei, Sergio Mattarella, se va afla, miercuri, intr-o vizita oficiala la Bucuresti, la invitatia președintelui Romaniei Klaus Iohannis.Cu acest prilej, oficialul italian va avea convorbiri cu presedintele Klaus Iohannis si va avea intrevederi separate cu presedintele Senatului, Nicolae…

- Peste 400 de companii romanești și straine din 31 de țari participa la a IX-a ediție a Expoziției internaționale BSDA 2024, dedicata industriei aeronautice, apararii, securitații naționale și private, care incepe miercuri la Complexul expozițional Romaero. La deschidere vor participa premierul Marcel…

- In ultimele zile, ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, s-a aflat intr-o vizita de lucru la Madrid, in Spania, acolo unde, pe langa intrevederi cu oficiali spanioli, a mers sa viziteze și comunitatea de romani. Printre conaționalii stabiliți in peninsula se numara și doi antreperenori care au dezvoltat…