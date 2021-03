Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Marcel Ciolacu susține ca Parlamentul actual nu mai reprezinta voința poporului. Liderul social democrat spune ca analiza sa se bazeaza pe sondaje de opinie și pe discuțiile cu cetațenii. „Nu excludem și alegerile anticipate, Parlamentul nu mai reprezinta voința poporului,…

- Formula pe care a agreat-o cu conducerea social democraților a fost o fuziune intre formațiunea sa și PSD, astfel incat acesta sa nu iși piarda mandatul de primar. Robert Negoița are nevoie de susținerea PSD in Consiliul Local, la Sectorul 3. Primarul Sectorului 3 nu se poate baza pe o majoritate la…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, atrage atentia ca Romania risca sa piarda 30 de miliarde de euro, bani europeni, daca nu vine cu proiecte concrete de dezvoltare. Liderul social-democrat afirma ca este nevoie de realizarea unui plan de redresare si dezvoltare a tarii si a facut apel la dialog si consens…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca firmele romanesti vor continua "sa dea faliment pe banda rulanta", in timp ce in Guvern premierul Florin Citu "ii da in cap" ministrului Economiei cu "bata" Corpului de control.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, anunta, vineri, ca s-a vaccinat, dar dupa mama sa: „Nu as fi putut niciodata sa ma vaccinez inaintea ei, unul dintre numerosii bolnavi cronici din Romania”.

- Presedintele american Joe Biden a declarat ca o multime violenta nu poate rasturna traditiile democratice ale SUA, la doua saptamani dupa asaltul sustinatorilor predecesorului sau Donald Trump asupra Capitoliului, relateaza dpa. "Stam aici la doar cateva zile dupa ce o multime a crezut ca…

- Reactia PSD la precizarile premierului legate de majorarile de pensii Precizarile premierului legate de majorarile de pensii vin dupa ce astazi Curtea Constituționala a respins sesizarea executivului cu privire la majorarea cu 40% a punctului de pensie. PSD, principalul partid de opoziție,…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, le-a cerut românilor sa se ridice și sa-și faca vocea auzita în mesajul sau de Anul Nou. Liderul celui mai mare partid din România mai spune ca urmeaza un an greu în care românii vor învinge virusul și își vor lua viețile înapoi,…