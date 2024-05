Stiri pe aceeasi tema

- ”Romania nu va putea fi sustenabila fara o reforma adminbistrativa, fara o reforma bugetara, fara tinte in invatamant, in sanatate si fara un sistem foarte clar, public, de conectare atat cu investitorii din administratia locala, cat si cu investitorii privati”, a spus Ciolacu in deschiderea Conferintei…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, intrebat despre situatia fostului sef din Serviciul Roman de Informatii Florian Coldea, chemat la DNA, joi, ca "lucrurile sunt intr-o normalitate", iar oamenii nu mai sunt chemati noaptea la audieri, relateaza News.ro."Nu am comentat niciodata nicio decizie a niciunui…

- Premierul Marcel Ciolacu, presedintele PSD, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa la Buzau, ca datoria publica va ajunge anul acesta la 48 – 49 % din PIB. Da vina pe Citu Raspunzand unei intrebari privind nivelul datoriei publice din acest an, prim-ministrul a afirmat ca guvernarea PSD de…

- Premierul Marcel Ciolacu, lider PSD, anunța ca, vineri, a fost in vizita in Tulcea. El afirma ca a pretrecut „cateva ore alaturi de locuitorii din Tulcea, oameni onești și deschiși care se pregatesc de sfanta sarbatoare a Paștelui”: „Romania este obligata

- Premierul Marcel Ciolacu a explicat ca se fac investiții majore in proiectele de infrastructura. Ciolacu a precizat ca se modernizeaza oridorul feroviar Craiova-Turnu Severin-Caransebeș, proiect de 20 de miliarde de lei. De asemenea, se aloca 9 miliarde de lei pentru Autostrada Moldovei, cea mai așteptata…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, ca la alegerile pentru PE alianta PSD-PNL va fi pe primul loc, detasat, el precizand ca alta solutie nu exista pentru Romania decat aceasta coalitie de guvernare si aceasta alianta electorala.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, ca Romania nu poate suporta un sistem bugetar precum cel in care suntem acum, spunand ca avem foarte multi ordonatori de credite principali si tertiari, 16.000, cei mai multi din toata Europa, daca nu din lume, iar prin restructurare incep sa dispara. ”Toata…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, joi, la inceputul ședinței de guvern, ca magazinele nu vor fi inchise in weekend, subliniind ca, „din toate semnalele primite din randul societații, rezulta clar ca nu e oportun”. Supermarketurile și hypermarketurile, inchise complet in weekenduri? Daca apreciezi…