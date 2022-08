Stiri pe aceeasi tema

- ”Cu totii asteptam solutia de la aceasta sedinta interministeriala si, din punctul meu de vedere si al PSD, pana la data de 1 septembrie, trebuie sa avem un act normativ aprobat prin Guvern, pentru perioada urmatoare”, a spus liderul PSD. El a precizat ca exista deja o abordare pe aceste luni in care…

- Schema de compensare a prețurilor la energie se va incheia in curand, iar Ministerul Energiei si ANRE cauta, acum, o alta soluție, spune Marcel Ciolacu. Intre timp, Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, spune ca momentul ales pentru liberalizarea prețurilor la energie nu a fost tocmai inspirat. Schema de compensare la…

- „Hai sa fim coerenti. Am vazut si stirea guvernatorului BNR care a zis un lucru cat se poate de corect, cea mai mare parte a inflatiei a venit din pretul la energie care a explodat. Pentru ca nu s-au luat niste decizii cand trebuia si atunci am venit cu acea compensare am diminuat si inflatia, impactul…

- Intotdeauna evaluarea ministrilor intr-un guvern de coalitie naste tensiuni intre partide. Primul ministru Florin Citu, printre alte motive, si-a pierdut functia pentru ca a dat afara ministri USR fara sa se consulte cu liderii partidelor din coalitie. Nu s-a consultat nici cu propriul partid cand l-a…

- Un mecanism de compensare a pretului la pompa al carburantilor urmeaza sa fie anuntat, joi, dupa sedinta de Guvern, au precizat premierul Nicolae Ciuca si presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, intr o intalnire informala cu presa.Ulterior, mecanismul de compensare va fi cuprins intr un act…

- Liderii coalitiei au decis instituirea, timp de trei luni, a unui mecanism de compensare partiala a pretului la pompa al carburantilor, au declarat surse guvernamentale, pentru News.ro. Executivul se va reuni, joi de la ora 11.00, in sedinta pentru a pune la punct ultimele detalii privind aceasta masura,…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat, joi, la Parlament, ca din punctul sau de vedere, in acest moment Consiliul Concurentei nu si-a facut treaba, referitor la cresterile de preturi din ultima perioada, in special la carburanti. El a dat de inteles ca ar putea exista o decizie in privinta Consiliului…