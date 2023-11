Marcel Ciolacu: Păcănelele vor dispărea complet din 3.000 de localități Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca pacanelele ar trebui sa dispara complet din cele 3.000 de localitați cu mai puțin de 15.000 de locuitori. In celelalte zone, accesul la jocurile de noroc va fi strict limitat. Nicaieri nu vor mai exista pacanele și pariuri la orice colț de strada, așa cum se intampla acum! “Pacanelele trebuie sa dispara complet din cele 3.000 de localitați care au sub 15.000 de locuitori. In celelalte, accesul va fi strict limitat: la marginea orașului sau in hoteluri, cu intrare separata din interior. Nicaieri nu vor mai exista pacanele și pariuri la orice colț de strada,… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

