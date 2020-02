Marcel Ciolacu: 'OUG privind anticipatele-prevederi neconstituţionale' Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, ca ordonanta de urgenta privind alegerile anticipate contine prevederi neconstitutionale si antidemocratice, iar PSD va avea discutii cu liderii UDMR, Pro Romania si ALDE pentru a decide modalitatea de abordare in Parlament a acestei ordonante, potrivit Agerpres. Ciolacu a precizat ca PSD va depune, in schimb, un proiect de lege care se refera la votul din diaspora, mentionand ca nu are nicio problema cu dublarea numarului de parlamentari pentru aceasta circumscriptie. "Am discutat si in ceea ce priveste OUG privind… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, ca ordonanta de urgenta privind alegerile anticipate contine prevederi neconstitutionale si antidemocratice, iar PSD va avea discutii cu liderii UDMR, Pro Romania si ALDE pentru a decide modalitatea de abordare in Parlament a acestei…

- Partidul Social Democrat îl acuza pe Klaus Iohannis, într-o postarea pe pagina de Facebook a formațiunii ca ”ține morțiș” sa provoace o criza politica, refuzând propunerea de premier a PSD, o persoana ”cu ținuta intelectuala și buna reputație externa””PSD…

- Farmecul vietii politice consta in lupta dintre partide si persoane si mai putin in rezultatele finale. Seara agitata dinaintea zilei votului arata ba ca guvernul va cadea, ba ca intre PNL si PSD ar exista un blat, astfel ca cele doua partide isi vor imparti profiturile. Desigur, avantajele trebuie…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat la Digi24, ca se va consulta cu colegii din conducerea partidului, inainte de a lua o decizie cu privire la susținerea unei propuneri pentru funcția de premier, dupa ce Guvernul Orban a fost demis, miercuri, in urma moțiunii de cenzura inițiata…

- SCANDAL POLITIC… Dupa trei luni de la investire, Guvernul Orban a fost demis, ieri, prin motiune de cenzura, cu votul a 261 de senatori si deputati de la PSD, UDMR si de la alte partide. Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, anuntase ca va discuta cu Victor Ponta, presedintele Pro Romania,…

- Georgian Pop ar fi astfel al 233-lea parlamentar din coaliția antiguvernamentala, alaturi de cei 198 de parlamentari PSD, 30 de la UDMR și 4 de la Forța Naționala, partidul lui Teodor Meleșcanu), noteaza sursa citata. Pentru ca moțiunea de cenzura sa fie adoptata este nevoie de 233 de voturi.…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a deschis larg porțile partidului și a spus ca foștii colegi, inclusiv Mihai Tudose, au cale libera spre revenirea in partid. Intr-o declarație pentru STIRIPESURSE.RO, Mihai Tudose ne-a explicat ca ia in calcul o revenire in PSD, dar inainte de toate…

- Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, a anuntat la finalul Comitetului Executiv National al partidului de miercuri, ca in mandatul sau nimeni nu va fi exlus din partid, ci se va incerca readucerea in PSD a unor persoane."In perioada in care voi fi eu presedinte interimar, nimeni nu…