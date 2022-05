Stiri pe aceeasi tema

- Nu se va lua nicio masura in Guvern fara sa existe un dialog cu mediul de afaceri, spune președintele PSD, Marcel Ciolacu: „Asta nu inseamna ca cineva va veni, intr-o perioada cu crize multiple, cu noi impozite”.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a transmis, miercuri, la Romanian Business Leaders Summit 2022, ca "orice" masura fiscala discutata la nivel politic va fi prezentata mediului de afaceri. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Presedintele Camerei Deputatilor, liderul social-democratilor Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca in coalitia de guvernare s-a decis inceperea discutiilor pentru un nou pachet de masuri economice, care sa intre in vigoare in a doua parte a anului.

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca in coaliție se lucreaza la un nou pachet de masuri economice pentru companii, care sa intre in vigoare in a doua parte a acestui an, dat fiind ca se prelungește criza energetica, iar prețurile sunt in continuare in creștere.

- Anunț incepere proiect finanțat prin Masura 2 „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” pentru societatea DAPPER SPEDITION SRL. SC DAPPER SPEDITION SRL anunța lansarea proiectul cu titlul ”dezvoltare afacere” proiect nr RUE 18856 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru”,…

- Premierul Nicolae Ciuca a avut o intalnire joi, la Palatul Victoria, cu reprezentantii mediului de afaceri, in cadrul discutiilor fiind analizate criteriile de selectare a firmelor care sa beneficieze de viitoarele granturi de investitii. La intalnire a participat si ministrul Investitiilor si Proiectelor…

- „La propunerea mediului de afaceri, Guvernul va modifica criteriile de departajare in caz de punctaj egal pentru apelul competitiv privind granturile de investitii de pana la 1 milion de euro (Masura 4.1.1.) ce urmeaza a fi acordate IMM-urilor si amanarea termenului de lansare pana la primirea avizului…

- Anunț finalizare proiect finanțat prin Masura 2 „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” pentru societatea NEFMACON SRL SC NEFMACON SRL anunta finalizarea proiectul cu titlul ”DEZVOLTARE AFACERE” proiect nr RUE 14002 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituita…