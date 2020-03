Marcel Ciolacu: "Orban a ieşit din izolare ca să îşi bată joc de o ţară întreagă" "Orban a ieșit din izolare ca sa iși bata joc de o țara intreaga. Astazi am vazut un premier ingamfat, certareț cu toata lumea, inclusiv cu președintele sau, un premier care vede vinovați peste tot și care acuza presa de fake news ! Astazi am vazut o bajbaiala crunta fața de parinții și bunicii noștri, care sunt cea mai vulnerabila categorie in fața acestui virus. Au anunțat ceva la pranz, ca sa spuna seara ca nu este chiar așa, urmand ca maine prin ordonanța militara sa reglementeze probabil altceva ! Ludovic Orban: "La momentul la care am preluat guvernarea, stocurile erau… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

