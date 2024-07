Stiri pe aceeasi tema

- Daca vine vorba despre democrație și valorile acesteia, Roberta Metsola a dovedit ca este o doamna pe care putem conta. Reconfirmarea acesteia in funcția de Președinte al Parlamentului European aduce un real sentiment de stabilitate. Și speranța ca nu atacurile europarlamentarilor proaspat ajunși acolo…

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis, marti, un mesaj de felicitare Robertei Metsola cu ocazia realegerii acesteia ca presedinte al Parlamentului European, subliniind ca Guvernul de la Bucuresti este pregatit sa continue cooperarea fructuoasa in beneficiul cetatenilor europeni.

- Roberta Metsola, membra a Partidului Popular European (PPE), a fost aleasa marti, 16 iulie, pentru un nou mandat de presedinte al Parlamentului European, pentru urmatorii doi ani si jumatate, transmite Agerpres.Eurodeputata malteza, care a detinut deja aceasta functie de la maortea lui David Sassoli…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat sambata ca pe data de 24 august expira mandatul intregii conduceri a Partidului Social Democrat, motiv pentru care este nevoie de un congres in care sa fie aleasa noua conducere, dar sa fie desemnat si candidatul pentru alegerile prezidentiale. „Eu urmeaza sa fac…

- PNL va avea candidat propriu la alegerile pentru functia de presedinte al Romaniei, a declarat, luni, deputatul liberal Raluca Turcan, inaintea Biroului Politic National al partidului.PNL va avea candidat propriu. Cred ca nu poate nimeni sa nu tinda spre lucrul acesta, pentru cel mai mare partid de…