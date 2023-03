Marcel Ciolacu o desființează pe Clotilde Armand după o plimbare prin Sectorul 1: ”Oriunde ai merge, plin de gunoaie” Marcel Ciolacu o desființeaza pe Clotilde Armand, dupa o plimbare a liderului PSD prin Sectorul 1. Ciolacu a decis sa vada cu ochii sai situația ”din teren” in Sectorul 1, astfel ca a plecat intr-o plimbare pe strazile sectorului condus de primarul Clotilde Armand. Marcel Ciolacu o desființeaza pe Clotilde Armand Așa cum a menționat și pe Facebook, Ciolacu a observat munți de gunoaie și multa mizerie, reproșandu-i primarului Clotilde Armand lipsa de implicare și proasta gestionare a situației. ”8 pubele pline ochi, tronand nederanjate in soare, in mijlocul zilei și-n mijlocul strazii, chiar langa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

