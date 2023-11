Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, și Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, s-au intalnit pentru un pranz de lucru. In urma intalnirii, premierul a declarat ca Romania are in cancelarul Germaniei Olaf Scholz un prieten si un sustinator in aderarea tarii noastre la spatiul Schengen. Sub sloganul „Un pranz…

- „Romania nu poate asista fara reacție la drama a sute de mii de oameni care risca sa moara de foame, sete și de frig”, a spus, ieri, Marcel Ciolacu. Premierul a anunțat, inaintea ședinței de Guvern, ca au fost aprobate ajutoare pentru palestinienii din Fașia Gaza. „Prioritatea noastra este sa ne protejam…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu spune ca ministerul Justitiei are ca prioritate zero pe agenda tema fugarilor, precizand ca de la inceputul anului si pana acum, sunt mai bine de 600 de fugari pe care statul roman a reusit sa ii aduca inapoi in Romania. „E important sa stiti ca Ministerul Justitiei…

- Ministerul Justitiei are ca „prioritate zero” pe agenda tema fugarilor, a afirmat, vineri, ministrul Alina Gorghiu, care a informat ca peste 600 de persoane care se sustrageau executarii pedepselor au fost aduse de autoritati inapoi in Romania in acest an. „Ministerul Justitiei are ca prioritate zero…

- Premierul Marcel Ciolacu iși dorește creșterea salariului minim pe economie, insa vor fi eliminate facilitațile fiscale pentru angajați. Totodata, Guvernul o sa ia mai mulți bani de la firme. Guvernanții decid astazi ce impozite și taxe sa creasca. Scutiri de taxe pentru muncitori, inclusiv scutirea…

- Premierul Marcel Ciolacu spune ca vrea sa afle de ce au crescut prețurile la carburanți, dar a evitat un raspuns concret privind reintroducerea subvenției de 50 de bani. Premierul Marcel Ciolacu a declarat, chestionat daca este luata in calcul reintroducerea masurii de compensare a pretului carburantilor…