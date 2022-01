Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca nu este de acord cu introducerea certificatului verde COVID-19 la locul de munca si ca ar fi “un pic cam tardive” alte masuri pe care sa le ia autoritatile din Romania in privinta acestui document, care deja exista la noi si functioneaza in baza unei…

- Liderii Coalitiei au discutat, joi, la Guvern, despre proiectul de lege pentru introducerea certificatului verde fara a ajunge insa la vreun acord. Șansele sa existe o noua lege care sa reglementeze folosirea certificatului de la inceputul anului sunt foarte mici, au declarat pentru HotNews.ro surse…

- Romania este la un pas de cele mai dure restricții! Certificatul verde va fi obligatoriu la locul de munca, indiferent de numarul de angajați din cladire, daca deputații vor aproba proiectul. Proiectul ajunge, astazi, azi in comisiile de la Camera Deputaților, apoi va fi votul final. Deși la Senat a…