Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a respins ferm varianta comasarii unor alegeri, in 2024 și susține ca nu e constituționala aceasta varianta. Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a respins ferm varianta comasarii unor alegeri, in 2024, dat fiind ca in ultimele saptamani atat reprezentanți ai PNL cat și ai UDMR au vehiculat aceasta ipoteza, sub motivația ca se pierde foarte mult timp cu pregatirea a patru runde de alegeri, europarlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale. Marcel Ciolacu transmite ca nu e constituționala varianta comasarii alegerilor. „Eu nu cred ca se pot comasa alegerile.…