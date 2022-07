Marcel Ciolacu: Nu s-au mărit taxe, s-au scos nişte excepţii din Codul fiscal Presedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca in Romania nu s-au marit taxe, iar prin modificarile fiscale facute recent de Guvern au fost scoase niste exceptii din Codul fiscal. „Ce sa fac? Tot timpul sa am dreptate, cum am avut si cu irigatiile, si cu marile companii? Cateodata obosesti sa ai dreptate. In acest moment, statul roman trebuie sa isi faca treaba. In primul rand, nu s-au marit taxe, s-au scos niste exceptii din Codul fiscal, lucru prevazut in PNRR. Am vazut – si ceilalti auditori financiari externi au venit cu aceeasi solutie. In primul rand, Romania… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In acest moment, statul roman trebuie sa isi faca treaba. In primul rand, nu s-au marit taxe, s-au scos niste exceptii din Codul Fiscal, lucru prevazut iarasi in PNRR si am vazut si ceilalti auditori financiari externi au venit cu aceeasi solutie, in primul rand Romania sa inceapa digitalizarea si sa…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca in Romania nu s-au marit taxe, iar prin modificarile fiscale facute recent de Guvern au fost scoase niste exceptii din Codul fiscal.

- Romania are de facut reforme in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), iar acestea nu se amana, a declarat, miercuri, ministrul Finantelor, Adrian Caciu, la finalul sedintei de Guvern. „Trebuie sa intelegem un lucru: noi avem o reforma de facut in PNRR. Aceasta este singura referire…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a precizat ca a vorbit luni dimineata cu premierul Nicolae Ciuca „despre problemele urgente pe care le are Romania”. „Astazi, de dimineata, am stat de vorba cu domnul prim-ministru, dar e un lucru normal. Vorbim in fiecare zi”, a declarat Ciolacu la sediul central al…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca ar fi o greseala eliminarea scutirilor din industria IT, adaugand ca in Romania munca „este impozitata mult prea mult” fata de impozitarea capitalului. „Eu cred ca ar fi o greseala sa eliminam scutirile (din industria IT – n.r.), dar plecam de la…

- Politicienii romani iși pastreaza optimismul cu privire la evoluția economiei, in acest an, chiar daca semnalele din piața nu sunt in masura sa ne faca sa fim așa de optimiști. Și numai daca ne referim la inflatie, care in martie 2022, era mai mare cu 10,15%, fața de perioada similara din 2021, avem…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, a spus, joi seara, la Romania TV, ca actuala colaiție este una funcționala, dar a precizat și faptul ca PSD-ului i-ar fi stat bine și in opoziție. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, marti, la Constanta, ca este normal ca garile și haltele din Romania sa fie preluate de catre autoritatile locale, deoarece CFR nu are forta necesara pentru realizarea de investiții. Iar cea mai buna dovada este faptul ca, in opinia lui, peste…