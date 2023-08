Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va aproba concomitent, pana la sfarsitul lunii august, ordonanta de urgenta care vizeaza reducerea cheltuielilor bugetare si reforma administrativa si pe cea privind masuri fiscale prin care sa creasca veniturile la buget, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu, care a punctat ca in lipsa…

- Guvernul va aproba concomitent, pana la sfarsitul lunii august, ordonanta de urgenta care vizeaza reducerea cheltuielilor bugetare si reforma administrativa si pe cea privind masuri fiscale prin care sa creasca veniturile la buget, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu, care a punctat ca in lipsa…

- Marcel Ciolacu a declarat, vineri, ca nu va invoca niciodata „greaua mostenire” din sectorul economic, avertizand ca oamenii „cunosc amatorismul fostilor prim-ministri ai Romaniei” si deciziile „aberante, care n-au avut niciun fundament economic”.„Eu am discutat in coalitie, ultima intalnire eu am avut-o…

- Marcel Ciolacu a declarat, vineri, ca nu va invoca niciodata „greaua mostenire” din sectorul economic, avertizand ca oamenii „cunosc amatorismul fostilor prim-ministri ai Romaniei” si deciziile „aberante, care n-au avut niciun fundament economic”.„Eu am discutat in coalitie, ultima intalnire eu am avut-o…

- Circulatia pe podul suspendat peste Dunare de la Braila se va inchide in timpul noptii, de luni pana vineri, pentru finalizarea lucrarilor auxiliare. Anunțul a fost facut vineri, 7 iulie, de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). „Pentru finalizarea lucrarilor auxiliare…

- „Salut anuntul Comisiei Europene privind aprobarea cererii de plata nr. 2 din PNRR. In urma eforturilor ministrului Investitiilor si Proiectelor Europene din ultima saptamana am reusit sa reducem suma retinuta din aceasta transa de la 150 de milioane la doar 50 de milioane de euro. Insa, asa cum am…

- „Salut anuntul Comisiei Europene privind aprobarea cererii de plata nr. 2 din PNRR. In urma eforturilor ministrului Investitiilor si Proiectelor Europene din ultima saptamana am reusit sa reducem suma retinuta din aceasta transa de la 150 de milioane la doar 50 de milioane de euro. Insa, asa cum am…

- Premierul desemnat, Marcel Ciolacu, a declarat marți, la Palatul Cotroceni, langa șeful statului, ca iși dorește o schimbare de strategie la Guvern.„In primul rand aș dori sa va transmit la Mulți Ani de ziua dvs”, i-a zis Ciolacu lui Iohannis, șeful statului mulțumindu-i pentru urare. „Aș dori sa-i…