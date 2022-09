Stiri pe aceeasi tema

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, respinge ideea de raționalizare a consumului de energie electrica: „Nu pot cand citesc mai ales niște lideri de dreapta din Romania, dar și din Europa, care au inceput sa vorbeasca despre raționalizare, despre cum sa stingem becurile...

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, il taxeaza pe Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, pentru declarațiile in care a spus ca este "mult balet și ipocrizie" in tentativa de a elimina pensiile speciale. Ciolacu a explicat, ironic, faptul ca exista bani la Ministerul de Finanțe pentru ca Rareș Bogdan a…

A murit mama lui Marcel Ciolacu! Liderul PSD trece prin clipe extrem de dureroase. Cea care i-a dat viața s-a stins la varsta de 84 de ani. Aceasta se afla de mai multe zile internata la Spitalul Județean din Buzau. Barbatul spunea chiar anul trecut ca unul din cele mai mari regrete este ca nu

Liderul PSD Marcel Ciolacu a anunțat, marți, ca Romania și-a vandut intreaga producție de energie electrica pentru acest an, iar acum statul trebuie sa o cumpere mai scump, pentru a-și asigura necesarul de consum. Ciolacu chiar a afirmat ca prețurile la care s-a vandut energia ar fi și de 10 ori mai…

Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, nu considera ca discursul lui Viktor Orban de la Baile Tusnad a fost unul rasist sau putinist si apreciaza ca orice declaratie trebuie interpretata in context. Liderul UDMR a afirmat ca-l cunoaste foarte bine pe premierul maghiar, a discutat cu el in repetate randuri,…

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca este mandru de orice roman care ajunge in functii inalte in structuri europene si euroatlantice, iar intrebat ce informatii are despre o eventuala plecare a presedintelui Iohannis la NATO si declansarea…

Liderul PSD Marcel Ciolacu anunța schimbari importante in modul in care PSD iși va desemna candidatul la alegerile prezidențiale. Ciolacu spune ca social - democrații trebuie sa mearga mai departe de vechea regula in care candidatul automat președintele partidului.

Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat luni, cu privire la supraimpozitarea pensiilor speciale, ca „este singura soluție corecta". Totodata, el a anunțat ca ministrul Finanțelor va prezenta masurile fiscale.