Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat, vineri, la Braila, ca l-a deranjat foarte mult ca s-a vorbit asa de mult despre aceasta rotatie si de schimbul de ministere in spatiul public, el afirmand ca nu a inceput nicio negociere dar este ferm convins ca va fi o schimbare foarte rapida. Nu imi doresc sa…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a anunțat vineri la Braila condiția pe care o pune pentru a veni premier in luna mai, cand protocolul coaliției cu PNL prevede rotația celor doua partide. El a spus ca nu vrea ca funcțiile ministeriale ”sa fie trase din caciula, in funcție de de rezultatele din județe. Daca…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat vineri, la Braila, ca este „ferm convins” ca se va respecta acordul din Coaliție, iar el va fi prim-ministrul Romaniei. „Aceasta rotație este stipulata intr-un acord politic, spune liderul PSD. Aceasta a precizat insa ca nu vrea sa fie „ prim-ministrul unui…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri, 27 ianuarie, la o conferința de alegeri a filialei PSD Braila, ca, deși il vrea pe Mihai Tudose in Guvern „cat se poate de repede”, varianta ca acesta sa fie ministru la Energie in locul lui Virgil Popescu nu se susține. Liderul social-democrat a…

- Președintele PSD a subliniat ca el vrea ca viitorul Guvern, condus de un social-democrat, sa fie unul eficient, nefiind de acord raportarea la ministere ca la niște recompense pentru organizațiile de partid.

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, a dat asigurari, vineri la Vaslui, ca la sfarsitul lunii mai presedintele PSD, Marcel Ciolacu, va fi numit premier, afirmand ca in caz contrar in Romania vor avea loc alegeri anticipate. Stanescu a participat la Conferinta Judeteana a PSD Vaslui, in cadrul careia…

- Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a declarat luni seara, 16 ianuarie, la Romania TV, ca fostul premier Mihai Tudose este dispus sa fie ministru dupa rotația premierilor din luna mai, in care, cel mai probabil, Ciolacu va fi noul șef al Executivului in locul lui Nicolae Ciuca.…

- „Sper și eu sunt ferm convins ca pe 8 decembrie o sa aderam și la Spațiul Schengen. E total incorect. Nu cred ca-și permite, indiferent ce stat european, in acest moment sa refuze acest drept Romaniei și nu neaparat statului roman, ci romanilor, mai ales dupa implicarea lor extraordinara. (...) Peste…