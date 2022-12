Marcel Ciolacu: Nu există alt viitor decât impozitarea progresivă Intrebat, luni seara, la Digi 24, de cand ar trebui sa intre in vigoare impozitarea progresiva, Marcel Ciolacu a explicat ca dupa ce se va face digitalizarea unor institutii ale statului. ”Dupa ce statul roman, prin ANAF, Ministerul Finantelor si Vama, va face digitalizarea in Romania. Nu exista alt viitor decat impozitarea progresiva, doar daca ramanem in logica Rusiei. Mi se pare ca si Estoria e in aceasta logica”, a precizat Ciolacu. Liderul social-democrat a explicat ca impozitarea progresiva nu va aduce mai multe impozite. ”Asta nu inseamna ca va aduce mai multe impozite. Va fi impozitat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, la Digi24, ca in opinia sa viitorul este impozitarea progresiva, insa numai dupa ce ANAF, Ministerul Finantelor si Vama vor trece la digitalizare, conform News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca anul acesta Romania a platit dobanzi si restante la credite de aproximativ 1,8% din PIB iar anul viitor, potrivit calculelor preliminare, va plati 2% din PIB. „Anul acesta, Romania a platit dobanzi si restante la credite de aproximativ 1,8% din PIB. Din…

- „De unde aveti aceste cifre? Eu am cu totul alte cifre. Anul acesta, cu adevarat Romania a platit dobanzi si restante la credite de aproximativ 1,8% din PIB. Din socotelile noastre preliminare, in ceea ce priveste constructia bugetului, cred ca anul viitor vom plati in jur de 2% din PIB. Dar cu tristete…

- Duminica, 30 octombrie, Alina Gorghiu, vicepresedintele Partidului Național Liberal, a declarat la conferinta de alegeri a Ligii Alesilor Locali Arges de la Pitesti ca sistemul de impozitare va ramane neschimbat, iar cota unica nu devine progresiva. Ce are de spus liderul PSD, Marcel Ciolacu. Ce se…

- „Trebuie sa le spunem celor care fac bani pentru economia romaneasca, antreprenorilor romani, cetatenilor romani ca sistemul de impozitare nu se schimba! Nici cota unica nu devine progresiva! Aceasta este o garantie pentru grupurile sociale active din societate. Dezvoltarea economica a Romaniei depinde…

- „Cred ca mai e o singura tara sau mai sunt doua tari care nu au renuntat la cota unica. Se pare ca Estonia. Cehia mi se pare ca a renuntat la cota unica. Mai era Estonia si a mai ramas Rusia. Daca credeti ca modelul economic de impozitare al Rusiei mai reprezinta totusi progresul? Eu cred ca nu. Deci…

- ”Aproape 193 de miliarde! Cu atat a crescut datoria publica din noiembrie 2019 si pana in noiembrie 2021, de la 364,9 mld lei la 557,8 mld lei. Cu atat au indatorat tara Orban, Citu si Barna! In doar 2 ani de zile, de la 36,9% din PIB la 49% din PIB”, a scris, joi seara, pe Facebook, Marcel Ciolacu.…

- „Cred ca mesajul a fost foarte clar si din partea mea si a colegilor de coalitie. In acest moment avem o legislatie care impune la consumatorii casnici 0,68 cu 0,8 cu anumite plafoane cum este normal. A venit o ordonanta mai detaliata care este acum in vigoare si a venit UE, acum 48 de ore, cred, care…