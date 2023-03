Marcel Ciolacu nu exclude plafonarea preţurilor la poliţele RCA Liderul PSD Marcel Ciolacu a afirmat vineri ca poate fi o solutie plafonarea preturilor la politelor RCA pe o perioada limitata de timp, dupa intrarea in insolvența a Euroins, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Alexandru… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Camerei Depitaților, Marcel Ciolacu, liderul PSD, afirma, vineri, ca EximBank și CEC Bank „au obligația” sa intervina pe piața RCA, dupa decizia ASF privind compania Euroins. Compania a venit cu un mesaj care ii vizeaza pe toți asigurații. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, o spune clar și raspicat: nu exclude varianta in care ar candida la alegerile prezidențiale, totul in tandem cu o oferta pentru cei de la PNL sa preia funcția de premier.„E un scenariu nu exclus, dar nu unul simplu”, a spus Ciolacu, la Digi24. Fii la curent…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat luni, la Romania TV, ca pe partea „speciala” din pensii se poate introduce „impozitare progresiva” in funcție de venit. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, susținut de social-democrați sa preia funcția de premier dupa rotatia prim-miniștrilor, in luna mai, a declarat luni, la Romania TV ca vrea ca viitorul Guvern condus de premier PSD sa aiba in componența membri „care au confirmat” in actualul cabinet. Fii la curent…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni seara la Gala „Women in Economy”, ca barbatii ocupa, atat in politica, cat si in business, majoritatea functiilor la varf și le-a indemnat pe femei sa nu aștepte ca barbații sa se dea la o parte. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat luni, la Parlament, ca a discutat cu ministrul Muncii, Marius Budai (PSD) si nu vede „care e cazul”, in contextul relatarilor in spatiul public potrivit carora ministrul Muncii ar fi facut propuneri indecente unor colege din PSD, dupa ce a consumat alcool.…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat vineri, in cadrul conferintei de alegeri a Organizatiei PSD Braila, ca iși dorește ca Mihai Tudose sa ocupe o funcție in Guvern, dar nu la Ministerul Energiei. Ciolacu urmeaza sa preia in luna mai funcția de premier. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Rusia ar putea reduce productia de petrol cu 5%-7% la inceputul anului 2023, ca reactie la plafonarea preturilor produselor sale brute si rafinate, si ar putea opri vanzarile catre tarile care le sustin, a declarat vineri viceprim-ministrul Alexander Novak, la televiziunea de stat, transmite Reuters,…