- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți seara, la TVR 1, ca in opinia sa la un moment dat stanga se va reuni si el nu are nicio problema cu partidul lui Victor Ponta.„Eu nu exclud o alianta pentru reintregirea stangii la viitoarele alegeri chiar si cu partidul dlui Ponta, eu…

- Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, a declarat marti, la Galati, ca formatiunea pe care o conduce nu se va duce la remorca PSD si va avea candidati proprii la primarii la alegerile locale. Anunțul lui Ponta vine in contextul in care din ambele partide s-au lansat semnale legate de o posibila…

- "Daca ne referim doar la prezidentiale, au fost niste decizii foarte gresite luate de PSD, dupa pierderea alegerilor europarlamentare. Ar fi fost poate alti pasi de facut. Nu sunt printre cei care considera ca ar fi rebuit sa iesim de la guvernare. De fiecare data cand presedintele partidului a fost…

- Dupa ce Victor Ponta a revendicat integral pentru Pro Romania cele peste 800.000 de voturi obtine de Mircea Diaconu la alegerile prezidentiale, si Calin Popescu Tariceanu trage spuza pe turta ALDE. Tariceanu afirma ca votantii lui Mircea Diaconu sunt cei pe care ALDE vrea sa-i reprezinte.CITEȘTE…

- Viorica Dancila a vorbit despre o „alianța” cu Pro Romania, dar fara președintele acestei formațiuni, Victor Ponta. Președintele PSD a spus ca vorbește in numele majoritații din partid, intrucat oamenii nu-l vor pe Ponta, pentru ca ar avea un singur scop: „distrugerea PSD” O unire sau alianța cu formațiunea…

- Candidatul independent Mircea Diaconu si-a depus astazi candidatura pentru alegerile prezidentiale, la Biroul Electoral Central (BEC). "Apelul meu este sa incercam pe cat posibil sa refacem speranta, increderea in noi si viitorul nostru, cei care mai cred in romanism, oriunde s-ar afla. Din fericire,…

- "ALDE dispare sub privirile admirative ale conducerii... De 3 luni, ALDE Party a trimis o scrisoare catre ALDE Romania prin care instiinteaza ca ALDE Romania nu mai are voie sa foloseasca numele si sigla partidului pentru ca nu mai face parte din familia ALDE international. De cand au primit scrisoarea,…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca Mircea Diaconu are sanse mai mari decat ar fi avut el la alegerile prezidentiale, pentru ca din postura de candidat independent se adreseaza intregului spectru politic. "Cred ca in actuala configuratie politica, Mircea Diaconu are mai mari sanse,…