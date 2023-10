Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a declarat ca sunt 790 de pelerini romani in Israel, in acest moment. Premierul și ministrul de Externe cauta soluții sa-i aduca acasa. „Impreuna cu doamna ministru de Externe cautam variantele ca sa-i aducem cat mai repede acasa. Dupa cum bine știți, in acest moment sunt inchise toate…

- Romania a incheiat la egalitate meciul cu Israel, de pe Arena Naționala, scor 1-1 și se menține pe locul 2 in grupa I din preliminariile EURO 2024. Romania a deschis scorul in minutul 27, dupa un gol inscris de Alibec. Atacantul tricolorilor a profitat de o respingere greșita a portarului Glazer la…

- Autoritațile din Tulcea cauta o locație pentru o eventuala relocare temporara a locuitorilor din zona de granița care doresc acest lucru.„In urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, la nivelul județului Tulcea au fost luate masuri de identificare a unei locații pentru o eventuala…

- Autoritațile din zona Chitila cauta cu disperare o minora in varsta de 14 ani, care a disparut, luni seara, impreuna cu un copil de doi ani, aflat in grija ei. A plecat și nu s-a mai intors la domiciliu. In cazul in care ai vazut-o, suna imediat la 112.

- Sinagoga din cartierul timișorean Fabric a inceput sa decada in perioada comunista, fiind inchisa in anul 1985 pe masura ce majoritatea evreilor ramasi in oras dupa cel de-al doilea razboi mondial au emigrat in Israel.