- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti seara, la Romania TV, ca nu a mai purtat discuții de sapte luni cu presedintele Klaus Iohannis și ca șeful statului ”o fi avand treaba cu guvernarea”, potrivit Agerpres . „Nu am avut nicio discutie (de sapte luni, n.r.) cu presedintele Romaniei. Eu…

- Liderul social-democrat a reiterat ca PSD va uza, in actuala sesiune parlamentara, de motiunea de cenzura, ca "instrument democratic si constitutional", aratand ca este pentru prima data in ultimii 30 de ani cand se vorbeste de caderea unui guvern la cateva luni dupa alegeri."Cred ca PSD in aceasta…

- ”PSD-ul va depune cu certitudine motiune de cenzura in aceasta sesiune parlamentara, in functie de anuntul de la Cotroceni, daca isi asuma sau nu aceasta coalitie, nu Guvernul Romaniei, ca noi tot vorbim de coalitie”, a declarat Ciolacu, la Palatul Parlamentului.Liderul PSD a precizat ca social-democrații…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, se arata deranjat de faptul ca reprezentanții coaliției de guvernare negocieaza atat de mult postul de ministru al Sanatații, dupa demiterea lui Vlad Voiculescu. El le cere celor de la USR-PLUS sa vina cu soluții pentru ieșirea din criza economica și sanitara.…

