- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, este de parere ca modificarea Constitutiei nu reprezinta, in prezent, o urgenta, avand in vedere criza energetica, razboiul din Ucraina si criza economica.Din cate stiu, domnul presedinte Klaus Iohannis nu mai poate candida in viitor. Este exclus asa ceva, sa mai fie…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, la Buzau, ca Romania nu va avea o problema in ceea ce priveste alimentele. Liderul social-democratilor a mentionat, in cadrul unei conferinte de presa, ca Banca Mondiala estimeaza o crestere cu 37% a preturilor alimentelor la nivel global, insa Guvernul…

- Marcel Ciolacu a declarat, luni, la sediul PSD, ca in Romania trebuie sa existe un blocaj total al oricaror firme rusesti si al oamenilor de afaceri rusi. Președintele social democrat a precizat ca a stat de vorba cu Florin Cițu și declarația comuna ce va fi adoptata in Camerele reunite ale Parlamentului…

- El a precizat ca l-a asigurat, saptamana trecuta, pe presedintele Klaus Iohannis ca orice modificare de legislatie este necesara, in orice domeniu, "Parlamentul o va trece", pentru ca Romania "ca membru al UE are datoria sa implementeze sanctiunile impuse de Rusiei"."Dupa intalnire (n.r. - cu ANCOM…