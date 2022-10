Stiri pe aceeasi tema

- „Nu. Au inceput deja discutiile pe bugetul pe anul viitor. Am anuntat deja ca va fi prima oara in istoria Romaniei postdecembriste cand incepem discutiile pe buget, sa le finalizam in luna noiembrie. Stiti cum se vota pe repede inainte de Craciun, in ajunul Craciunului bugetul Romaniei", a afirmat Marcel…

- Intrebat daca exista posibilitatea majorarii pensiilor in viitorul apropiat, Marcel Ciolacu a spus: „Haideți sa inchidem toate ministerele. Ce va pot spune cu exactitate: Legile in Romania sunt date ca sa fie respectate, deci indexarea pensiilor categoric va fi facuta.Vom vedea daca venim cu o majorare…

- Presedintele Senatului, Alina Gorghiu, a declarat marți, 6 septembrie, ca „nu-mi arde la inceput de saptamana de glumite”, in contextul in care președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, afirmase ironic ca se bucura ca Rares Bogdan i-a lamurit pe cei din PNL ca trebuie marite pensiile.„Mie nu-mi…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a declarat la un eveniment la Buzau ca se bucura foarte mult ca Rares Bogdan i-a lamurit pe cei din PNL ca trebuie marite pensiile. „Prima iesire a purtatorului de cuvant al PNL a fost ca nu este cazul sa marim pensiile. Inseamna ca au avut o discutie interna si au luat…

- Rares Bogdan a declarat, sambata, la Realitatea TV, ca o crestere cu 10 la suta a pensiilor din Romania este putin, in conditiile in care inflatia este in urcare. ”PNL doreste marirea pensiilor. Consider ca 10 la suta este putin, pentru ca inflatia este de 15 la suta si este in crestere. Deci daca…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat marti, despre o majorare a salariului minim pe economie la 3.000 de lei si cresterea pensiilor cu un procent mai mare de 5%, ca pe agenda coalitiei nu a existat o discutie legata de marirea salariului minim pe economie sau o eventuala marire a pensiilor…

- Marcel Ciolacu a precizat ca este finalizata rectificarea bugetara, care este una pozitiva, insa inca se asteapta inchiderea zonei cu energia. Liderul PSD a mai spus ca este ferm convins ca va fi un buget foarte bun, iar cifrele nu arata rau. „Este gata rectificarea. Asteptam sa inchidem intai zona…

