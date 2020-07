Stiri pe aceeasi tema

- Augustin Zegrean contrazice PSD. Legea 55 le permite, oricum, sa te puna in carantina si izolare, dar ramane nerezolvata problema internarii medicale. Sute de oameni au protestat, in Piata Victoriei, impotriva masurilor impuse de Guvern si a legii aflate in dezbatere. Masurile pentru cresterea…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a spus ca PSD nu va vota Legea carantinarii, in Senat, daca premierul Ludovic Orban sau miniștrii Sanatații, Nelu Tataru sau Justiției, Catalin Predoiu, nu vor veni in Parlament sa-și asume legea. In replica, cei de la PNL arata ca nu a fost inaintata…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat luni, dupa ședința CExN ca legea carantineri nu va fi votata in Senat pana nu vor veni in comisiile de specialitate premierul Ludovic Orban și ministrul Sanatații. „Singurul membru al Guvernului care a venit sa prezinte aceasta lege este Raed…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, susține ca PSD va ține pe loc Legea carantinarii, in Senat, pana in momentul in care premierul Ludovic Orban sau ministrul Sanatații, Nelu Tataru, nu vor veni in Parlament sa lamureasca anumite controverse.”Primul ministru și ministrul Justiției,…

- Președintele interimar al PSD anunța, intr-un mesaj pe Facebook, ca proiectul de lege al Guvernului privind internarea, carantina și izolarea persoanelor infectate sau suspecte de COVID-19 va fi modificat, dupa consultarea ONG-urilor specializate in apararea drepturilor omului. Ciolacu susține ca PSD…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu a lansat, duminica, la Sinteza zilei, un atac virulent la adresa lui Ludovic Orban și a anunțat ca exista o majoritate in Parlament pentru daramarea Guvernului PNL.

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca premierul Ludovic Orban ar fi trebuit sa demisioneze "de indata" dupa publicarea fotografiei in care se vede cum a petrecut in sediul Guvernului impreuna cu unii ministri, adaugand ca acesta "nu mai are niciun fel de credibilitate in fata…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, critica in termeni duri planul de relansare al ecomoniei prezentat astazi de premierul Ludovic Orban, in Parlament și susține ca Orban ar trebui sa-și dea demisia „daca ar avea demnitatea”. Ciolacu a mai susținut ca intenționeaza propunerea unei moțiuni…