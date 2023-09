Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii au votat, luni, pentru asumarea raspunderii guvernului pe pachetul de masuri fiscal-bugetare. Se pare ca au existat tensiuni in ședința partidului, unde unii lideri ai PNL și-au aratat nemulțumirea fața de realația cu partenerii de guvernare de la PSD.

- Liderii PNL au votat luni in majoritate ca sunt de acord cu asumarea raspunderii guvernului Ciolacu pentru pachetul de masuri fiscale privind deficitul bugetar, au declarat surse liberale pentru protv.ro. In ședința Biroului Politic Național (BPN), 50 de liberali au votat ”pentru”, 4 ”impotriva”, iar…

- „Trebuie sa depașim toate aceste situații complicate și sa ducem Romania inainte. Iar drumul țarii inseamna azi calea reformelor prevazute in PNRR cu care modernizam administrația și investim miliardele europene in transport, energie, educație, sanatate, agricultura, digitalizare. Dupa amiaza voi pleca…

- „In primul rand aveti dreptate ca se va merge la Bruxelles pentru a avea discutii cu Comisia Europeana. De ce? Pentru ca ne aflam in urmatoarea situatie data: Romania are cele mici venituri colectate, undeva la 27% din UE. E cel mai mic procent. Suntem in acea procedura de deficit excesiv, asa cum stim…

- Sorin Grindeanu anunța ca 150 de angajați din Ministerul Transporturilor vor fi dați afara. „Eu am in jur de 150 de posturi vacante in minister, din 600 – nu vorbesc de companii, (…) pe care le voi reduce. Nu am de ce sa le tin. Evident. Si sigur, exista companii care vin din spate, de la inceputul…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, ca Guvernul trebuie sa adopte un set de masuri pentru a se inscrie in tinta de deficit bugetar, explicand ca altfel exista riscul suspendarii fondurilor europene.

- Sorin Grindeanu se afla, marti, la sediul PNL pentru o discutie cu secretarul general al liberalilor Lucian Bode, in contextul in care Coalitia nu a ajuns inca la un consens privind masurile fiscale. Exista o opozitia in randul PNL privind acest set de masuri , la fel si din partea guvernatorurile BNR…