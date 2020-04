Stiri pe aceeasi tema

- Cand se afirma ca lumea dupa coronavirus nu va mai fi la fel ca inainte, prea putin se avea in vedere pierderea increderii in forta Statelor Unite ca salvator al lumii dupa toate crizele ultimului secol. Valul de neincredere a pornit chiar din inima SUA. Este adevarat ca Donald Trump este un presedinte…

- Șeful de la Finanțe, Florin Cițu, anunța noi masuri pe timp de criza, provocata de pandemia de noul coronavirus. S-a mai facut un pas spre debirocratizare! „Am transformat cozile in click-uri!“ Vezi anunțul facut de ministru. Noi masuri de digitalizare Trezoreriei și a ANAF Ministrul de Finanțe a anunțat…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, a explicat ca peste un milion de romani vor intra in șomaj tehnic, iar masura amanarii ratelor are tocmai scopul de a-i securiza financiar pe cetațeni, iar in timpul perioadei de criza aceștia sa nu-și faca griji pentru ratele la banci.”Daca va fi nevoie…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, a ținut sa transmita un mesaj video catre cetațeni, in care s-a plans pentru faptul ca liderii PSD, in frunte cu Lia Olguța Vasilescu și Marcel Ciolacu l-au ”injurat și linșat mediatic” pentru ca imprumuta Romania. CițuCitește și: Traian Basescu da de…

- Florin Cițu a facut declarații despre cum vor reușii unii romani sa-și pastreze job-urile. Peste 1 milion de oameni vor urma sa intre in șomaj. Ce a mai spus Ministrul de Finanțe despre perioada grea pe care o traversam și care ar fi soluțiile imediate pentru unii dintre angajați? Cițu anunța ca 1 milion…

- Președintele Camerei Deputaților, buzoianul Marcel Ciolacu, lider interimar al PSD, a taxat in termeni duri decizia lui Florin Cițu de a renunța la mandatul sau de premier nominalizat. „Un guvern condus de Florin Cițu ar fi fost un lucru rau pentru Romania! Am spus asta de la inceput. Dezastrului economic,…

- „PSD nu știe sa citeasca, doar sa minta! Comisia Europeana confirma - țintele de deficit = planul/calea de ajustare a deficitului pentru perioada 2020 - 2022 sunt cele pe care le-a prezentat Romania.Acesta este planul de ajustare al deficitului bugetar prezentat de Romania in Strategia Fiscal Bugetara…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, a explicat ca, in opinia sa, creșterea punctului de pensie cu 40% se poate face și mai devreme de 1 septembrie, asta pentru ca banii sunt prinși in buget. Cițu nu a precizat o data la care s-ar putea face creșterea explicand ca aceasta va fi o decizie luata la nivelul…