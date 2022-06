Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu a declarat, marti, in cadrul Conferintei ”Protectia Infrastructurii Critice, care a avut loc la Palatul Parlamentului, ca statul roman are de recuperat multi pasi pentru a fi o plasa de siguranta, in momente critice. ”In aceste zile realizam cat de…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a transmis ca este pentru prima oara cand statul „strange cureaua si nu romanii”, facand referire la noul pachet de masuri economice care prevede reducerea cheltuielilor publice.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, i-a raspuns lui Nicolae Ciuca, dupa ce premierul a transmis ca PNL sustine in continuare cota unica, nu impozitarea progresiva. Liderul PSD a spus ca „probabil premierul s-a referit la acest an”, precizand ca in 2022 nu va fi nicio modificare si a subliniat ca este…

- Ministrul Digitalizarii, Sebastian Burduja, a declarat, joi seara, ca statul roman isi doreste un ritm mai alert pentru extinderea retelei 5G, dar operatorii au anuntat ca au costuri aditionale pentru acest proiect, astfel ca se asteapta ca acestia sa caute sprijin la statul roman. Fii la…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca „nu presedintele Iohannis a fost nasul acestei coalitii, ci poporul roman, prin votul dat la parlamentare”. Liderul PSD nu crede intr-un candidat comun PSD-PNL la prezidentiale.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca vineri va fi depus la Parlament proiectul legii offshore, sub semnatura sa, a premierului Nicolae Ciuca si a presedintelui UDMR, Kelemen Hunor. „De la 9:00 dimineata am stat pana la 11:00, (…) a intarziat si premierul la sedinta de Guvern, a inceput mai…

- "Pandemia a fost urmata de razboiul din Ucraina. Romanii au facut fața provocarii, acum și clasa politica trebuie sa se ridice la nivelul cetațenilor. Jumatațile de masura nu sunt suficiente. Nu mai avem timp de politica sterile, ci trebuie sa oferim raspuns la problemele romanilor," a afirmat Ciolacu.Liderul…

- "Taierea surselor de bani pentru oligarhii lui Putin este obligatorie. Dar nicio țara europeana nu a sancționat angajații companiilor producatoare care au reprezentare in mai multe state", susține Marcel Ciolacu, intr-o postare pe contul sau de Facebook. Președintele PSD cere Guvernului sa sa clarifice…